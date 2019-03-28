برلمان

رياض العدساني: إحالة نائبين حاليين ونائب سابق إلى “النيابة العامة” في قضية تضخم الحسابات

منذ 11 ساعة
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أعلن النائب رياض العدساني اليوم عن إحالة نائبين حاليين ونائب سابق مع شخصيات عامة للنيابة العامة في قضية تضخم الحسابات.
وذكر أن إجمالي الأموال المتداولة في حساب أحدهم من 1 يناير 2016 إلى 1 اكتوبر 2017  نحو  11.7 مليون دينار، والمذكور لا يمارس أعمال تجارية.
وقال العدساني: كنت واضحاً إذا لم يتم إحالة الملف للنيابة سأستجوب الوزيرين المسؤولين.

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