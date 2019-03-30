مانشستر يونايتد يهزم واتفورد ويتقدم الى المركز الرابع

تقدم مانشستر يونايتد الى المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) عقب فوزه على ضيفه واتفورد بنتيجة (2 – 1) اليوم السبت في الجولة 32 في البطولة.

واحرز هدفي مانشستر لاعباه ماركوس راشفورد في الدقيقة 28 وانتوني مارسيال في الدقيقة 72 فيما احرز هدف واتفورد الوحيد لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده الى 61 نقطة (31 مباراة) متقدما الى المركز الرابع خلف توتنهام الثالث بفارق الاهداف والذي سيخوض غدا الاحد لقاء صعبا امام ليفربول الوصيف والراغب في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي.