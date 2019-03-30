مانشستر سيتي يسترد الصدارة بفوزه على فولهام

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) عقب فوزه على على مضيفه فولهام بنتيجة (2 – 0) اليوم السبت في افتتاح مباريات الجولة 32 من البطولة ليتستعيد المان سيتي بذلك صدارة الترتيب.

واحرز هدفي مانشستر سيتي اللاعبان برناردو سيلفا في الدقيقة (5) وسيرجيو أغويرو في الدقيقة 27.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده الى 77 نقطة (31 مباراة) ليستعيد صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف الذي سيخوض غدا الاحد لقاء صعبا امام ضيفه توتنهام ثالث الترتيب في حين توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة محتلا المركز 19 وقبل الاخير.