قطاع أمن الحدود الكويتي: عدم وجود أي اعلام لأي دول بمنطقة الارياق الكويتية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منطقة أرياق الكويت.

إذ توضح الإدارة أن قطاع أمن الحدود الإدارة العامة لخفر السواحل قد أكد على عدم وجود أي أعلام لأي دول على منطقة أرياق الكويت وأن الصورة المتداولة تخضع لسيادة أحد الدول المجاورة.

وتهيب الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم بث أي معلومات أو صور دون الرجوع إلى المصدر الرسمي لوزارة الداخلية، خاصةً وأن أبواب الإدارة مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات، داعيةً إلى تحري الدقة فيما يتم نشره.