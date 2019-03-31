وفيات الأحد 31 مارس 2019

صابرة توني سليمان إبراهيم، «68 عاماً»، شيعت، فهد الأحمد، ق 4، ش 430، م 64، ت: 97994753 – 60695973.

عز عبدالله عبدالعزيز المزيني، «39 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ديوان المزيني، ق 4، ش الرباط، م 11، للنساء: عبدالله السالم، ق 2، ش حمود النصف، ش 24، م 2، ت: 22541616 – 22521773.

محمد عبدالحميد عبدالخالق حسن عبدالخالق، «44 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوانية الكنادرة، للنساء: الرميثية، ق 1، ش 11، م 35، ت: 99990540 – 99149331.

نجلاء عبدالرسول عاشور العبدالسلام، زوجة صقر عبدالله حمود، «44 عاماً»، شيعت، الدعية، حسينية بوحمد، مقابل مركز الإحقاقي الصحي، ت: 99606026.

عبدالله محمد غلوم حسن، «42 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، للنساء: الرميثية، ق 9، ش أسامة بن زيد، ج 93، م 38، مقابل الدائري الخامس، حسينية أم البنين الأربع، ت: 97363736.

يعقوب يوسف حادور بن جشعم الشمري، «64 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، بجانب مسجد لافي الهرير، على الدائري الرابع، للنساء: القيروان، ق 3، ش 328، م 51، ت: 96008889.