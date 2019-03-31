أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانا صحفيا حول الغاء “أسبوع البدون الثقافي” .. وفيما يلي نص البيان:

نستنكر في الحركة الديمقراطية المدنية منع وزارة الداخلية الأنشطة الخاصة بأسبوع البدون الثقافي وهذا يأتي ضمن إطار التضييق الممنهج على هذه الفئة والسياسة اللا إنسانية المتبعة ضدهم .

لم تكتفِ وزارة الداخلية بالتضييق على الكويتيين البدون وقمعهم أثناء احتجاجاتهم السلمية للتعبير وإيصال معاناتهم للشعب الكويتي ولم تكتفِ بالضغوطات الممارسة تجاههم في حياتهم اليومية ومنعهم من أبسط حقوقهم وأبسط ضمانات الحياة الكريمة كالتعليم والصحة والسكن بل وجاءت لتضيّق عليهم الخناق بمنع مؤسسات المجتمع المدني من التعاطف معهم وإقامة الندوات التثقيفية والتي تساهم بطبيعة الحال في حل هذه القضية .

إننا ندرك تماماً مماطلة السلطة وتسويفها لهذا الملف كغيره من ملفات مهمة ولكن ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر هنا بالذات تعلق مصير آلاف من المظلومين بالوعود الزائفة على مر العقود دون أدنى بارقة أمل لحل الأزمة .

إننا نكرر إعلان تضامننا الدائم مع إخواننا الكويتيين البدون وحقوقهم المشروعة في المواطنة الكاملة .