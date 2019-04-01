4 لجان في مجلس الأمة تعقد اجتماعاتها اليوم

تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019-2020، والحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية.

وتعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعها لمناقشة الآتي :

1-الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

2- مناقشة التقرير السادس والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي.

3- منـاقـشة مجمـوعـة مـن الاقـتراحـات بقـوانـيـن.

4- التحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية للوقوف على ما توصلت إليه وزارة التعليم العالي من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن بناء على التكليف الصادر من مجلس الأمة.

5- ما يستجد من أعمال.

وتستكمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، ومجموعة الاقتراحات بقوانين.

وتواصل لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار التحقيق في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار.

ويحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات، ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المشتركة للتجارة العامة والمقاولات، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية.