“الموانئ” الكويتية: توقف الملاحة البحرية مؤقتا بالموانئ الثلاثة بسبب تقلبات الأحوال الجوية 

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عمليات دخول وخروج السفن في ميناءي الشويخ والدوحة توقفت اليوم عند الساعة 00ر12 ظهرا بينما العمليات في ميناء الشعيبة كانت متوقفة من الساعة الثامنة صباحا.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أعلنت أن طقس البلاد سيشهد نشاطا في الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق وتؤدي وكذلك إلى الارتفاع الأمواج البحرية بنحو سبع أقدام.