سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 41ر1 دولار ليبلغ 56ر68 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 41ر1 دولار في تداولات يوم أمس الأحد ليبلغ 56ر68 دولار أمريكي مقابل 15ر67 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من تقلص المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي لتصل إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ بداية 2019.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 43ر1 دولار ليصل إلى مستوى 01ر69 دولار في حين ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45ر1 دولار ليصل الى مستوى 59ر61 دولار.