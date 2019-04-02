كأس الاتحاد الاسيوي.. الكويت الكويتي يقتنص فوزا مثيرا امام النجمة البحريني

اقتنص فريق الكويت الكويتي فوزا مثيرا امام مضيفه النجمة البحريني بنتيجة (1 – 0) اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز الثمين لفريق (الكويت) عن طريق اللاعب شاهين الخميس في الدقيقة 90 من زمن المباراة ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على صدارة المجموعة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الكويت رصيده الى اربع نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة متساويا بالنقاط مع النجمة البحريني صاحب المركز الثاني الذي تفوق عليه بفارق الاهداف المسجلة في حين يتصدر فريق الجزيرة الاردني المجموعة برصيد سبع نقاط ويحتل الاتحاد السوري المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.