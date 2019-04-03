مؤسسة البترول الكويتية: حريق وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبدالله تحت السيطرة والتبريد

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم أن الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبدالله تحت السيطرة والتبريد متوقعا أن يكون السبب باندلاع الحريق عطل ميكانيكي في إحدى المضخات. وأوضح هاشم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحريق اندلع في تمام الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة من مساء الثلاثاء وأنه وخلال نحو ساعة وربع تقريبا تمت السيطرة على الحريق والحد من انتشاره بعد تفعيل خطة الطوارئ في حالتها القصوى.

ولفت الى انه لا توجد أي اصابات بشرية وان الوضع “تحت السيطرة” مشيرا الى انه وفور الانتهاء من إخماد الحريق بشكل كامل سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق بالتفصيل. وحول استمرار العمل في بقية وحدات المصفاة أكد هاشم أن باقي وحدات مصفاة ميناء عبدالله تعمل بشكل طبيعي موضحا أن مخزون الكيروسين كاف للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا الى حين عودة عمل وحدة الكيروسين من جديد حيث ان هناك عدة وحدات للمخزون في اكثر من موقع.