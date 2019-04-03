رئيس فياريال يتهم برشلونة بالسرقة

هاجم رئيس نادي فياريال، فرناندو رويج، عددًا من أندية الليجا، في مقدمتهم نادي برشلونة، بشأن سياستهم في التعاقد مع الناشئين، في تصريحات أعقبت المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 4-4، بين الغواصات الصفراء، والفريق الكتالوني، أمس الثلاثاء، بالدوري الإسباني.

وقال رويج في تصريحات بعد نهاية المباراة، إن ناديه يمتلك أفضل لاعبين ناشئين في إسبانيا، لكن فرقًا كبرى مثل برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأثلتيك بلباو، “يسرقونهم”، على حد تعبيره.

وعقب انتهاء المباراة التي كان فياريال فائزًا فيها (4-2) حتى الدقيقة 89، قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ندد رئيس “الغواصات الصفراء” بسلوك الأندية المذكورة تجاه لاعبيه من فريق الناشئين بفياريال.

كما أشاد رويج بأداء فريقه الذي أكد أنه قدم “مباراة عظيمة”، وأثبت أنه فريق جيد، معتبرًا أنه في حين حصد البلاوجرانا نقطة التعادل، خسر فياريال نقطتين.

وقال “يجب الاستمرار…تتبقى ثماني مباريات في الليجا، وإذا لعبنا بنفس هذا المستوى…يمكننا أن نغادر الملعب دائما برؤوس مرفوعة”.