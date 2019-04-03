بلدية الكويت: لن نهدم “سوق السلاح” ولكن سننظمه

قالت بلدية الكويت إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن هدم سوق السلاح في المباركية “غير دقيق” موضحة أن ما سيتم هو “إعادة تنظيم للمنطقة التجارية السابعة التي تضم سوق السلاح”.

وبينت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المنطقة التجارية السابعة (الاسواق داخل المدينة) سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية فيها طبقا للاخلاء الإداري الذي شمل عقارات ملك وزارة المالية تنفيذا لقرار المجلس البلدي بتنظيم المنطقة التجارية.

وأضافت أن إغلاق الممرات والإلتصاق بين العقارات المنظمة بالعقارات غير المنظمة يؤثر بعدم تمكن ملاك العقارات المنظمة من استغلال عقاراتهم بالوضع التنظيمي الصحيح.

وذكرت أن تلك العقارات “غير محافظ عليها” وهي عبارة عن مبان يمكن هدمها وإعادة بنائها بما تقتضيه المصلحة العامة بناء على كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يختص بالمحافظة على المباني التاريخية والاثرية في الكويت.