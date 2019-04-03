وزير تركي: 5 ابريل الجاري موعد الانتقال لمطار اسطنبول الجديد

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان اليوم الأربعاء ان عملية الانتقال النهائي من مطار (أتاتورك) الدولي إلى مطار اسطنبول الجديد ستبدأ فجر بعد غد الجمعة.

وأوضح طورهان في مؤتمر صحفي أن عملية الانتقال ستستمر 45 ساعة لتنتهي في تمام الساعة 59ر23 مساء يوم السادس من أبريل الجاري.

وأضاف أن تركيا تمكنت من تحقيق نمو سريع في قطاع الملاحة الجوية خلال السنوات الأخيرة مبينا أن متوسط نمو هذا القطاع في تركيا بلغ 5ر3 بالمئة سنويا خلال آخر 10 سنوات أعوام.

وذكر الوزير التركي أن مطار اسطنبول الجديد سيتصدر مطارات العالم من ناحية الضخامة وذلك عقب إتمام بنائه بشكل كامل.

وبين أن أعمال انشاء مترو أنفاق يصل مركز مدينة إسطنبول بالمطار الجديد جارية بسرعة كبيرة وأنه من المنتظر أن يدخل هذا الخط الخدمة عام 2020.

ويعود السبب الرئيسي في بناء المطار الجديد إلى نقص القدرات في المطارات الموجودة في اسطنبول ممثلة في (مطار أتاتورك الدولي) والذي تبلغ طاقته الاستيعابية إلى نحو 37 مليون مسافر سنويا و(مطار صبيحة كوتشكن) والذي تبلغ الطاقة الاستيعابية نحو 13 مليون مسافر سنويا.