بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم عربي

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اقتربت من تعزيز صفوف فريقها بالنجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة البايرن ترغب في حسم صفقة التعاقد مع صانع الألعاب المغربي، من أجل تعزيز صفوف “البافاري” ضمن ثورة التعاقدات التي أعلن عنها أولي هونيس، رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة البايرن تركت صفقة المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت جانبا (زميل زياش في أياكس) من أجل التركيز على إنهاء مفاوضاتها مع إدارة العملاق الهولندي، بخصوص التعاقد مع النجم المغربي صاحب الـ26 عاما.

ويقدم زياش أداء رائعا مع منتخب بلاده المغرب، الذي قاده لبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، ومع ناديه أياكس، الذي ساهم في تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ينافس الفريق بشراسة للفوز بلقب الدوري الهولندي.