وفيات الأربعاء 3 أبريل 2019

إبراهيم غلوم شهباز أكبر، 98 عاماً، شيع، الرجال: مسجد الإمام المهدي، الرقعي، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، شارع أبو حنيفة، ج101، م16، ت: 55778838، 99477677، 55212822

موضي صنيتان صلال العتيبي، أرملة علي محمد قاضي العتيبي 75 عاماً، شيعت، الرقة، ق7، ش11، م372، ت: 99556000، 55050078، 55798866

أحمد السيد عبدالمحسن السيد عيسى الرفاعي، 64 عاماً، شيع، الرجال: ديوان الرفاعي، الشامية، النساء: قرطبة، ق1، ش5، م21، ت: 99898919، 55516710

أحمد عبداللطيف العبدالجليل، 95 عاماً، يشيع الخميس بعد صلاة العصر، الرجال: الروضة، ق5، ش60، م226، ديوان العبدالجليل، مقابل مواقف حديقة عبدالناصر، النساء: الروضة، ق5، ش56، م5، ت: 22522277، 66650233، 99666205، 99021352