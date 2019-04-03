بلدية الكويت تنفي غرامة مظلات السيارات

نفت بلدية الكويت تطبيقها غرامة قدرها خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) على كل مواطن ومقيم يضع مظلة للسيارات دون الحصول على ترخيص من البلدية.

وأكد نائب المدير العام للبلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل الجمعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن اللائحة التنفيذية للمظلات لا تشمل هذه القيمة للغرامة موضحا أن الدراسة المعدة هي اقتراحات جار دراستها في الإدارة القانونية وفق قانون البلدية رقم 33 على 2016.

وذكر الجمعة أن قيمة الغرامة المالية على المخالف يتم تحديدها من الجهات القضائية وفقا لقانون البلدية مؤكدا حرص البلدية على حقوق كل المواطنين بسهولة الترخيص والرسوم المتاحة للجميع.