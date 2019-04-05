“ويكيليكس”: سلطات الإكوادور تنوي طرد أسانج من سفارتها لدى لندن قريبا

أفاد مصدر مطلع بأن سلطات الإكوادور تعتزم طرد مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، من سفارتها لدى لندن قريبا.

ونقل موقع “ويكيليكس” عن مصدر “رفيع المستوى”، ليلة الخميس إلى الجمعة، أنه من المتوقع أن يتم طرد أسانج من السفارة “في غضون ساعات أو أيام”.

وأضاف المصدر أن سلطات الإكوادور توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا حول اعتقال أسانج.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext–and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) ٤ أبريل ٢٠١٩

ويقيم مؤسس موقع “ويكيليكس” في مقر سفارة الإكوادور لدى العاصمة البريطانية منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.