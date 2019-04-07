“البيئة” الكويتية: مسوحات لمعرفة أسباب نفوق مجموعة أسماك سطحية بساحل الصليبيخات

أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم الأحد رصدها بوادر لنفوق مجموعة من الأسماك السطحية ومنها (الجم) بساحل الصليبيخات مشيرة إلى قيامها بإجراء المسوحات الميدانية اللازمة للوقوف على الأسباب المؤدية لحدوث هذا الأمر.

وقالت (البيئة) في بيان صحفي إنها تلقت بلاغا يفيد بنفوق أسماك على ساحل الصليبيخات قامت على اثره بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمتابعة الأمر والقيام بإجراء المسوحات الميدانية اللازمة.

وأضافت أن الفرق المعنية عمدت إلى تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة نفوق الأسماك موضحة أنها ستقوم بإصدار بيان في وقت لاحق حول هذه الأمر وأسبابه.