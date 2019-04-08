عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 08 أبريل 2019

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8 أبريل، 2019
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روسيا 2018
“بريميرليغ”.. ارسنال يخسر امام ايفرتون ويتراجع الى المركز الرابع
منذ 7 ساعات
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منذ 9 ساعات
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كوستا وميسي يشتمان الحكم بنفس الألفاظ.. فطرد الأول ولم يمس الثاني
منذ 14 ساعة
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منذ 12 ساعة
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“أو.تي.سي” الكويتية: تداولات بقيمة 5ر4 مليون دينار الأسبوع الماضي
منذ 18 ساعة
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“تويز” تعود برؤية جديدة واستراتيجية عالمية
منذ 18 ساعة
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“بريميرليغ”.. ارسنال يخسر امام ايفرتون ويتراجع الى المركز الرابع
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
كمبيوتر “سوبر” يتنبأ بهوية بطل دوري أبطال أوروبا
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
كوستا وميسي يشتمان الحكم بنفس الألفاظ.. فطرد الأول ولم يمس الثاني
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
برشلونة يقتل أحلام أتلتيكو مدريد ويلامس لقب الليجا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
(نينتندو) تحقق 85 مليون دولار عائدات.. في الربع الأول
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
مالك “سبورت دايركت” يقدم 196مليون دولار ليصبح رئيساً لـ”دبينهامز”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
“أو.تي.سي” الكويتية: تداولات بقيمة 5ر4 مليون دينار الأسبوع الماضي
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
“تويز” تعود برؤية جديدة واستراتيجية عالمية
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“بريميرليغ”.. ارسنال يخسر امام ايفرتون ويتراجع الى المركز الرابع
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
كمبيوتر “سوبر” يتنبأ بهوية بطل دوري أبطال أوروبا
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
كوستا وميسي يشتمان الحكم بنفس الألفاظ.. فطرد الأول ولم يمس الثاني
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
برشلونة يقتل أحلام أتلتيكو مدريد ويلامس لقب الليجا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
(نينتندو) تحقق 85 مليون دولار عائدات.. في الربع الأول
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
مالك “سبورت دايركت” يقدم 196مليون دولار ليصبح رئيساً لـ”دبينهامز”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
“أو.تي.سي” الكويتية: تداولات بقيمة 5ر4 مليون دينار الأسبوع الماضي
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
“تويز” تعود برؤية جديدة واستراتيجية عالمية
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
الرأي
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آراؤهم
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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 08 أبريل 2019
محرر المحليات
منذ 3 ساعات
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