وقفة احتجاجية على زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الخاصة في الجهراء

نظم عدد من أولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الجهراء اعتراضاً على زيادة الرسوم الدراسية، مطالبين بضرورة الالتزام بقرار وزارة التربية التي قضت بمنع زيادة الرسوم الدراسية في العام الدراسي الجديد وهو الأمر الذي خالفته بعض المدارس.

إلى ذلك، أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، عن استقبال طلبات واستفسارات المراجعين وعرض آراء أولياء الأمور اليوم الإثنين في إدارة مدارس التربية الخاصة بمنطقة حولي، وغداً في مقر إدارة التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وقال الحويلة في بيان نشر على حساب إدارة التعليم الخاص بتويتر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القطاع على استمرار التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بما يضمن تحقيق مقتضيات المصلحة العامة.