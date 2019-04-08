هيئة الزراعة: حالات نفوق أسماك الشم على سواحل الصليبيخات “محدودة”

أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أنه لم يتم رصد أي حالة نفوق لسمك الشم في ساحل الصليبيخات اليوم الاثنين مؤكدة أن حالة النفوق خلال اليومين السابقين كانت محدودة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات الأحياء البحرية ستعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء للتعامل مع حالة نفوق الأسماك المحدود لأسماك الشم التي تم رصدها مساء أمس الأحد في ساحل الصليبيخات للوقوف على آخر المستجدات.

وشددت على استمرار العمل واتخاذ اللازم للوقوف على حالة النفوق ورصدها من خلال عمل المسوحات الميدانية اللازمة لتحديد وحصر أماكن النفوق أسماك على سواحل الصليبيخات.

ولفتت إلى التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات المشاركة في اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات نفوق الأحياء البحرية لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة نفوق الأسماك.