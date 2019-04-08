برشلونة يفرح جمهوره قبل لقاء مانشستر يونايتد

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني، الاثنين، أنه ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لتشكيلة الفريق أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، المقبل.

وابتعد ديمبلي عن الملاعب بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، حيث كان آخر ظهور له في المباراة التي فاز بها برشلونة على ليون بنتيجة 5-1 في إياب دور 16 بدوري الأبطال في 13مارس الماضي .

وكان الدولي الفرنسي بانتظار الحصول على موافقة الأطباء، قبل أن يتمكن من المشاركة في مباراة النادي الكتالوني أمام ” الشياطين الحمر “.

وأعلن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أسماء 22 لاعبا، الاثنين، سيسافرون إلى مانشستر وسيتم استبعاد أربعة من تشكيلة المباراة التي ستضم 18 لاعبا ، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتألق ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم عقب معاناته في موسمه الأول مع الفريق الكاتالوني بعد انضمامه مقابل 147 مليون يورو (165مليون دولار) قادما من بروسيا دورتموند في أغسطس 2017 .