عربي وعالمي

ظريف يدعو لإدراج القوات الأمريكية العاملة في غرب آسيا على قائمة الإرهاب الإيرانية

روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
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