حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 09 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 09 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

معتدل والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°°

الحرارة الصغرى: 20°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.