حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 09 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 09 أبريل 2019
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
معتدل والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 30°°
الحرارة الصغرى: 20°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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