بعد هجوم الأمير هاري.. هل تمنع بريطانيا فورتنايت؟

دعا الأمير البريطاني هاري (دوق ساسكس) إلى حظر لعبة فورتنايت “Fortnite” الشهيرة، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس.

فقد زار العضو البارز بالعائلة المالكة جمعية الشبان المسيحيين غرب لندن، وتحدث إلى خبراء الصحة العقلية حول ألعاب الإدمان ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن هذه الأخيرة أكثر إدمانا من المخدرات أو الخمر.

وذكر الأمير على وجه التحديد اسم لعبة فورتنايت من شركة إيبك غام، قائلاً “يجب عدم السماح باللعبة”.

وأضاف “لقد خلقت للإدمان. إدمان لإبقائك أمام الحاسوب لأطول فترة ممكنة. إنه عمل غير مسؤول”.

وكانت فورتنايت مؤخرا هدفا لدعوى قضائية حيث اتهمها البعض بأنها مصدر للإدمان. ومن المتوقع أن يضاف “اضطراب الألعاب” إلى التصنيف الدولي للأمراض بجمعية الصحة العالمية الشهر المقبل.

ويحث الأمير البريطاني الآباء على اتخاذ إجراءات وجعل أطفالهم يتفاعلون أكثر مع العالم الخارجي، مع الاعتراف أيضا بأن العديد من الآباء لا يعرفون كيفية حل هذه المعضلة.

وقال “لقد رفع الآباء أيديهم، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون حيال ذلك، وهذا يشبه انتظار حدوث الضرر”.

وأكد الدوق أيضا على مخاطر الاعتماد على وسائل التواصل لتكوين روابط.

وقال في إشارة إلى وسائل التواصل “الأمر أكثر خطورة لأنه يتم تسويقه بشكل طبيعي ولا توجد قيود عليه. نحن في وقت تغيير العقل”.

وأضاف “بدون وجود ارتباط إنساني، عندما يكون لديك مشكلة، فلا يوجد مكان تذهب إليه. المكان الوحيد الذي قد تذهب إليه هو الإنترنت، وربما ينتهي بأمر مخيف”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع قليلة من تحذير أحد الباحثين بجامعة أوكسفورد من أن رد فعل قويا بشأن المخاوف من إدمان الألعاب سيظهر الفترة القادمة