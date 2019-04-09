“لجنة نفوق الأحياء” الكويتية: مياه الصرف وراء نفوق اسماك الشم على سواحل الصليبخات

قالت اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات نفوق الأحياء اليوم الثلاثاء ان مياه الصرف الصحي وراء نفوق اسماك الشم على سواحل الصليبخات.

واضافت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها ان نتائج التحاليل الأولية التي اجرتها الهيئة العامة للبيئة عن ظاهرة نفوق اسماك الشم في سواحل الصليبخات اشارت إلى ارتفاع عدد البكتريا القولونية البرازية في عينات المياه التي تم جمعها من موقع النفوق.

واوضحت اللجنة ان ذلك يعد مؤشرا قويا على تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي إضافة إلى زيادة نوعين من الطحالب غير السامة.

وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى عدد من التوصيات منها اعداد تقرير فنى بأسباب ظاهرة نفوق أسماك الشم المتكرر خلال الأعوام السابقة واعداد مقترح للحلول لهذه الظاهرة ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للبيئة لآتخاذ اللازم بشأنه.

وأوصت اللجنة ايضا باستمرار عمليات الرصد والمسح الميداني وجمع العينات من المياه والأسماك من مواقع النفوق لمتابعة حالات النفوق وتحديد مسبباتها.

وحددت اللجنة يوم الاربعاء المقبل موعدا لاجتماعها الثاني لمناقشة التقرير الفني لنفوق الأسماك ورفعه إلي المجلس الأعلى للبيئة.

يذكر ان اللجنة تضم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية والإدارة العامة لخفر السواحل ووزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجمعية الكويتية لحماية البيئة.