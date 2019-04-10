“نتفليكس” تجري محادثات لشراء “المسرح المصري”

قال مصدر مطلع إن شركة “نتفليكس” لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت تجري محادثات لشراء “المسرح المصري” دار العرض السينمائي التاريخية في قلب هوليوود.

وأضاف المصدر أن الشركة ستستخدم المكان في استضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات. ولا توجد خطط في الوقت الحالي لبيع التذاكر للجمهور.

ونتفليكس على خلاف مع الكثير من أصحاب دور العرض، لأنها ترفض دأب صناع السينما على عرض الأفلام حصرياً في السينما لمدة 90 يوماً تقريباً.

وتعرض نتفليكس الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في نفس اليوم أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما.

وافتتح “المسرح المصري” عام 1922 بالعرض الأول لفيلم “روبنهود” من بطولة دوغلاس فيربانكس.

وأشار المصدر إلى أن ملكية “المسرح المصري” تعود حاليا إلى منظمة لا تهدف للربح تعرف باسم (أميريكان سينماتك) وتقدم عروضاً لأفلام كلاسيكية.