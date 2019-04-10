وفيات الأربعاء 10 أبريل 2019

الزهراء عبدالخضر درويش صالح درويش 14 عاما، شيعت، الرجال: سلوى، ق2، ش8، م17، حسينية ال درويش، النساء: سلوى، ق1، شارع المتنبي، حسينية آلام الحسين، ت: 66633318

فطيم إبراهيم المحيميد التركاوي أرملة حمدان منديل الجمل العدواني 72 عاما، شيعت، الرجال: ديوان العداوين، العمرية، مقابل نادي التضامن، النساء: صباح الناصر، ق4، شارع عائشة ام المؤمنين، مقابل مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة، الشارع الداخلي رقم 35، م25، ت:99057147، 99082111، 99839005

حصة ناصر موسى السديراوي أرملة جاسم محمد عبداللطيف العثمان 80 عاما، شيعت، الرجال: دار العثمان، الشعب، ق4، ش40، م26، النساء: الروضة، ق4، ش42، م2، ت: 99005413، 99042192

سعد سيف بن جمعة العازمي 72 عاما، شيع، ضاحية جابر العلي، ق4، ش5، م27، ت: 99444956، 51680777

ناديا إبراهيم علاء الدين أرملة حيدر عبدالله بن نخي 85 عاما، شيعت، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، النساء: ضاحية مبارك العبدالله، ق3، ش301، م10، ت: 99019250، 99031362

لولوة مشاري محمد الفوزان زوجة دخيل علي اضبيه 75 عاما، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق2، ش23، م2، النساء: العديلية، ق3، شارع العسعوسي، م41، ت: 94901612

عبدالعزيز حسن عبدالرحيم السويدي 81 عاما، يشيع الخميس بعد صلاة العصر، الرجال: ديوان السويدي، ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش45، م19، النساء: الرميثية، ق6، شارع شاهين الغانم، ج60، م11، ت: 67777692

فخرية صالح عبدالرحمن بوبشيت 81 عاما، تشيع التاسعة من صباح الخميس، الرجال: القادسية، ق6، ش68، م7، النساء: القادسية، ق9، ش98، م9، ت: 97526065، 99015322، 67613511، 99416060