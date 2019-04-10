حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 11 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 11 أبريل 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 30°°
الحرارة الصغرى: 18°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
أضف تعليق