حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 11 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 11 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°°

الحرارة الصغرى: 18°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.