رونالدو يتلاعب بالأرقام القياسية أمام أياكس

أحرز كريستيانو رونالدو، أول أهداف فريقه يوفنتوس في مباراة الفريق المقامة حاليًا ضد أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن رونالدو بهدفه في مرمى أياكس، عادل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بملعب يوهان كرويف، بعدما سجل الثنائي 6 أهداف.



فيما قالت شبكة “سكواكا”، إن أياكس أصبح الضحية الثالثة للبرتغالي، حيث سجل الدون 8 أهداف في شباك الفريق الهولندي، فيما يحل يوفنتوس بالمركز الأول كأكثر الأندية استقبالاً للأهداف من رونالدو بـ(10) أهداف، ثم بايرن ميونخ (9) أهداف.



وتمكن الدون بهدفه اليوم، من التسجيل في الـ5 مباريات التي لعبها أمام أياكس.

وسجل رونالدو 24 هدفًا في هذا الدور ربع النهائي، منذ أن شارك في دوري أبطال أوروبا بقميص مانشستر يونايتد، مرورًا بريال مدريد، وأخيرًا يوفنتوس.



ووفقًا لـ”سكاي سبورت ستاتو“، فإن رونالدو سجل 12 هدفًا في آخر 6 مواجهات له في الدوري ربع النهائي، حيث سجل “3 أهداف في فولفسبورج، 5 أهداف في بايرن، و3 في يوفنتوس، و1 في أياكس”.



ويتفوق رونالدو بفارق 14 هدفًا عن الثنائي “ليونيل ميسي، وراؤول جونزاليس”، حيث سجلا سويًا 10 أهداف فقط في الدور ربع النهائي.