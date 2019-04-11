السودان.. أنباء عن انقلاب عسكري وبيان وشيك للقوات المسلحة

أفاد موقع “سودان تربيون” المعارض بأن ضباطا من الجيش السوداني سيطروا في العاصمة الخرطوم على مبنى التلفزيون والإذاعة الرسمي، فيما تم الإعلان عن بيان وشيك من القوات المسلحة.

وسلط الموقع السوداني الضوء على أنباء “شاعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تحدثت عن انقلاب عسكري دون أن تعرف هوية منفذيه”.

وأضاف الموقع السوداني أن “الإذاعة الرسمية بثت مارشات عسكرية، كما قطع التلفزيون الرسمي برامجه وبث أغاني وطنية”، مشيرا إلى أنه “تم التئام هيئة قيادة الجيش دون مشاركة الرئيس عمر البشير”.

وذكر المصدر أن قوات من “الدعم السريع” السودانية انتشرت بكثافة في شوارع العاصمة الخرطوم، كما شوهدت هذه القوات تحيط بأماكن قريبة من تجمع اعتصام الآف السودانيين المطالبين برحيل الرئيس البشير، كما انسحبت القوات الشرطية الأمنية من تلك المواقع.

من جهة أخرى، نقل “سودان تربيون” عن الناشط السياسي فارس النور قوله إن المعتصمين لن يغادروا الميدان قبل التأكد من تسليم السلطة لقيادة مدنية.

المصدر: “سودان تربيون”