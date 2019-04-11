لماذا تأخر إعلان بيان الجيش السوداني؟!

تضاربت الأنباء حول التغيير في السودان، ومع اختلاف التسريبات بتولي نائب البشير الأول، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.

وحسب مراقبين فإن تأخير إذاعة البيان- الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره – يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع و قبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني .لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع الآن.

إطلاق اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير هو بمثابة انقلاب قصر لأنه أحد المقربين من البشير.

وحسب المراقبين فإن تولى عوض بن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي ليس فيه رموز النظام.