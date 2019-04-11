فلكي كويتي: السادس من مايو المقبل يصادف غرة شهر رمضان المبارك فلكيا

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون إن يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو المقبل سيوافق غرة شهر رمضان المبارك وإن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن القمر يقترن مع الشمس وهو في حالة محاق في الساعة 45ر1 من فجر يوم الأحد الموافق 5 مايو وفي المساء نفسه ليوم الأحد يغيب القمر بعد مغيب الشمس ب 31 دقيقة ويكون عمر القمر الجديد 16 ساعة و42 دقيقة.

وأوضح أن ارتفاع القمر عن خط الأفق وقت مغيب الشمس يكون 6ر6 درجة أما استطالة القمر عن الشمس فستكون 5ر9 درجة لافتا إلى أن هذه المؤشرات كلها مطابقة لمعايير رؤية الهلال حسب اتفاق الفلكيين.

وأشار إلى أنه حينها يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة لكن ليس بيسر ويشاهد أيضا بسهولة باستخدام المناظير الثنائية أو التلسكوبات أي إن السادس من مايو سيكون غرة شهر رمضان الفضيل وهذا الشهر سيكون 29 يوما.