خلاف داخل الجيش حول رئاسة مرحلة ما بعد البشير

تصاعدت حدة الخلاف داخل قيادة الجيش السوداني، الخميس، حول رئاسة المرحلة الانتقالية المقبلة بعد رحيل الرئيس عمر البشير.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة للأناضول، أن الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول للرئيس عمر البشير أقنع الأخير بالتخلي عن الحكم، على أن يتولى هو رئاسة المرحلة الانتقالية والمجلس العسكري.

غير أن تيارا قويا داخل قيادة الجيش لا يجده الشخص المناسب للمرحلة المقبلة، بحسب المصادر ذاتها.

ويكتنف الغموض الترشيح لرئيس للمجلس العسكري حاليا، فيما راجت أنباء أن من الشخصيات المطروحة للقيادة، المفتش العام للقوات المسلحة عبد الفتاح برهان، وقائد القوات البحرية عبد الرحمن المطري.

ويرى هذان القياديان أن الشعب سيرفض بن عوف أو كل من له صلة قوية بالنظام السابق.

وراجت توقعات داخل أوساط سياسية وعسكرية سودانية بأن يطرح اسم جديد في الساعات المقبلة لتولي رئاسة المرحلة الانتقالية.