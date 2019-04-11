صحيفة: القنصلية المصرية و3 سفارات إلى غرب مشرف

ذكرت صحيفة “القبس” أن وزارة الخارجية طلبت من مجلس الوزراء تخصيص 4 قسائم في «المنطقة الدبلوماسية» غرب مشرف وتحديداً في القطعة (7B) .

وقالت الصحيفة أن الخارجية حددت في كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أرقام ومساحة القسائم المطلوبة، مشيرة إلى حاجتها إلى مساحة 2000 متر مربع للقنصلية المصرية ومثلها لكل من بعثة بنغلادش والفلبين وسريلانكا. وأوضحت أن طلب التخصيص يأتي نظراً للعدد الكبير لأبناء هذه الجاليات، والذي يتطلب توفير مواقع مناسبة لإقامة سفارات وقنصليات لتلك الدول من أجل رعاية شؤون جالياتها. وأكدت الخارجية أن التخصيص سيكون من دون مقابل استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.