«بيل غيتس» و«بافيت» يتفقان على أفضل كتاب في عالم الأعمال

وراء العديد من رواد الأعمال الناجحين مجموعة من الكتب التي تصفحوها واطّلعوا على ما بها من معلومات، وربما يكون ذلك ما دفعهم للعيش بطريقة مختلفة وتحقيق أهداف مبهرة. ويتفق المؤسس الشريك لـ«مايكروسوفت» بيل جيت وصديقه المستثمر الشهير والمدير التنفيذي لـ«بركشاير هاثاواي» «وارن بافيت» على أفضل كتاب قرآه في عالم الأعمال خلال العقود الخمسة الماضية.

وعندما التقى المليارديران لأول مرة عام 1991، طلب «جيتس» من «بافيت» أن يقترح عليه أفضل كتاب في عالم الأعمال، وبدون تردد، رد المدير التنفيذي لـ«بركشاير هاثاواي» بالكتاب «Business Adventures» أو «مغامرات الأعمال» للكاتب «جون بروكس». وكتب «جيتس» على مدونته عام 2014 أنه بعد مرور أكثر من عقدين من اقتراح «بافيت» عليه هذا الكتاب وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على نشره، لا يزال «مغامرات الأعمال» هو أفضل كتاب قرأه عن هذا المجال على الإطلاق.