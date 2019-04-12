محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 أبريل 2019

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 13 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا و والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 30°°
الحرارة الصغرى: 21&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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