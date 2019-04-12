حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 13 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا و والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 30°°

الحرارة الصغرى: 21°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.