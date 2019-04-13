سفارة الكويت لدى السودان تؤكد التزامها الكامل بواجبها لخدمة المواطنين ورعاية مصالحهم

أكدت سفارة الكويت لدى السودان اليوم السبت إلتزامها بتنفيذ واجباتها المنوطة بها في خدمة المواطنين الكويتيين ورعاية مصالحهم على أكمل وجه.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي حول ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي لمواطن كويتي يدعي فيه عدم قيام السفارة بواجباتها في مساعدته ومجموعة من المواطنين المتواجدين معه في السودان للعودة الى البلاد اثر الاوضاع السائدة هناك بأنها “تلقت اتصالا من المواطنين المشار إليهم في طلب المساعدة حيث ابدت استعدادها لذلك وابلغتهم بأنها بإنتظار مراجعتهم لها لتقديم المساعدة المطلوبة”.

وأضافت أنها “تفاجأت بعد ذلك بتلقيها اتصالا من أحد مسؤولي سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة يبلغها فيه بتواجد المواطنين الكويتيين لديه حيث ابلغته السفارة أنها بانتظارهم لمراجعتها”.

وذكرت أنه على إثر ذلك تواصلت السفارة مع المواطنين للاستفسار منهم عن عدم توجههم إليها “حيث أبلغوها أنهم سيراجعونها في وقت لاحق وقد تفاجأت السفارة بإصدار التسجيل الصوتي الذي يشير الى تقصيرها وسفرهم الى المملكة الشقيقة”.

وشددت السفارة على ضرورة التزام المواطنين الكويتيين بالتحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية في وقت سابق من السفر الى جمهورية السودان الشقيقة في الوقت الراهن.