السودان.. استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش

أفادت وسائل إعلام ، السبت” باستقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق صلاح قوش.

وصادق الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي على استقالة قوش من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. لقاء مرتقب

وذكرت وسائل اعلام إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، عبد الفتاح البرهان، سيلتقي مع عدد من قوى المعارضة، السبت، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنصيبه رئيسا للمجلس خلفا لعوض بن عوف. وأوضح مراسلنا أن البرهان سيلتقي قادة من أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والناصري والبعث، مضيفا أن هذه المباحثات تهدف إلى بحث “مسألة تشكيل الحكومة المقبلة”. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، أن الاعتصام أمام مقر قوات الجيش في العاصمة الخرطوم ، لن ينفض إلا برحيل كل وجوه النظام الحالي، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وقال التجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر، إن “الاعتصام لن ينفض حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة”.