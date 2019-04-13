قوى الحرية والتغيير: نرفض أي تشكيل عسكري يحكم السودان

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، رفضه لأي تشكيل عسكري يحكم البلاد، وتأكيده على أن “دور القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه”.

وأكد التحالف في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، عوض بن عوف، تنازله عن منصبه، الجمعة، على أن “الشعب عبّر عن إرادته التي لا تقهر”.

وأشار إلى أن “الشعب السوداني لن يتراجع إلى الخلف بعد معاناة لثلاثة عقود”، ووجه التحية للمتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش، ولكل الضباط والجنود الذين حموا الاعتصام والتظاهرات.

ودعا التحالف إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وشدد على رفض “أي تدخل أجنبي لتحديد مسار الانتفاضة”، وضرورة “إعداد دستور جديد يضمن التداول الديمقراطي للسلطة”.

وطالب المجتمعون بقيام “دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق نجاح الانتفاضة”، ودعوا لتصفية “أركان النظام الشمولي الذي حكم لمدة 30 عاما”.

وشدد المجتمعون على استمرار الثورة نظرا لأن “أذرع نظام البشير ستقاتل بكل قوة للحفاظ على مكاسبها”.