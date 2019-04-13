كالتشيو.. سبال يهزم يوفنتوس بالجولة 32

فاز فريق سبال اليوم السبت على نظيره يوفنتوس بنتيجة (2-1) في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو).

وأحرز أهداف اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري اللاعب مويس كوين ليوفنتوس بالدقيقة 30 واللاعبان كيفين بونفازي وسيرجيو فلوكاري ليبال في الدقيقتين 49 و 74.

وعلى الرغم من هزيمة يوفنتوس هذه فإنه مازال يبتعد بصدارة الترتيب عن أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني بفارق يصل إلى 20 نقطة.