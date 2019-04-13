بريمرليغ.. توتنهام يفوز برباعية ويحافظ على على المركز الثالث

فاز فريق توتنهام على نظيره هدرسفيلد تاون بنتيجة (4-0) في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمرليغ).

وافتتح اهداف توتنهام في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة 34 من البريمرليغ اللاعب فيكتور وانياما في الدقيقة 24 فيما احرز لوكاس مورا بقية الاهداف (سوبر هاترك) في الدقيقة 27 والدقيقة 87 والدقيقة 93.

وبهذه النتيجة حافظ توتنهام على المركز الثالث برصيد67 نقطة على بعد نقطة من تشيلسي صاحب المركز الرابع.