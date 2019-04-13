الهلال الأحمر الكويتي يدشن حملة مكافحة الكوليرا في مديرية حبشي باليمن

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم السبت تدشين حملة مكافحة الكوليرا بمديرية جبل حبشي في اليمن بالتعاون مع شبكة استجابة للاعمال الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة في الجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جهود الجمعية في دعم القطاع الصحي ومواجهة الأمراض المعدية في اليمن ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين ووضعت حدا لانتشار مرض الكوليرا هناك.

وأضافت البرجس أن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الأحداث في اليمن مما انعكس مباشرة على حياة المواطنين وانتشرت أمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك وغير ذلك من أمراض معدية.

وذكرت أن الجمعية سارعت إلى تقديم الدعم العاجل وتكثيف الجهود لإنقاذ وحماية أبناء اليمن من مرض الكوليرا الخطير مشيرة إلى أن المدير العام لمديرية جبل حبشي فارس المليكي أطلق نداءات عاجلة لمواجهة تحديات الكوليرا التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

ولفتت إلى ما أفاد به وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون من أن وباء الكوليرا اجتاح محافظة تعز عموما ومديرية جبل حبشي خصوصا وبصورة مخيفة في الآونة الأخيرة.

وقالت البرجس إن وباء الكوليرا اجتاح معظم القرى هناك وبشكل مخيف وسط تزايد حالات الإصابة بذلك المرض والإسهالات المائية الحادة بشكل يومي.

وذكرت أن جهود الجمعية لم تقتصر على تقديم الأدوية فقط بل نظمت بالتنسيق والإشراف مع إدارة التثقيف والاعلام الصحي ومكتب الصحة بمديرية جبل حبشي دورة تدريب تثقيفية توعوية للمشرفين الصحيين والمتطوعين الصحيين حول مخاطر وأعراض وباء الكوليرا وسبل الوقاية منها للحد من انتشار هذا الوباء.

وأشارت إلى أن دورة التدريب استهدفت نحو 30 مشرفا صحيا إضافة إلى المتطوعيين الصحيين بالمديرية وتزويد المكتب بالعلاجات العاجلة واللازمة ضمن إطار حملة مكافحة الكوليرا هناك.