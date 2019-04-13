وفيات السبت 13 أبريل 2019

نجاة عبدالله محمد، ارملة خالد معتوق العسلاوي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: اشبيلية، ق 2، ش 218، م 36، للنساء: العدان، ق 8، ش 15، م 26، ت: 99686362، – 99646363 – 92200490 – 99982002.

شرعة صياح هليل، ارملة عايش فلاح المطيري، «79 عاماً»، شيعت، العارضية، ق 10، ش 1، م 11، ت: 60000900 – 69393959.

معصومة محمود إبراهيم قمبر، «22 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الامام المهدي، الرقعي، للنساء: الرابية، ق 1، ش 34، م 9، ت: 97998609 – 51131210.

خالد سالم جاسم الخضاري، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الرحاب، ق 1، ش 26، م 19، للنساء: الشهداء، ق 4، ش 418، م 19، ت: 55222761.