المجلس العسكري يبدأ اجتماعا مع المعارضة بمقر الجيش في الخرطوم

يحتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت، في انتظار خروج وفد المعارضة، عقب لقائهم المجلس العسكري الانتقالي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن وفد “قوى إعلان الحرية والتغيير” دخل في اجتماع مع المجلس العسكري، مساء السبت، بعد ساعات من أول خطاب لرئيسه الجديد “عبد الفتاح البرهان”.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآلاف هتفوا أثناء التجمع بـ”لن نرجع حتى البيان يطلع”، في إشارة لبيان المعارضة بشأن نتائج الاجتماع.

ويضم وفد المعارض 10 أشخاص، بينهم عمر الدقير رئيس حزب “الأمة القومي”، ومريم الصادق نائب رئيس حزب “الأمة القومي”، ومحمد ناجي الأصم من “تجمع المهنيين السودانيين”.‎