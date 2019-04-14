السعودية تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وقالت المملكة بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) انها تابعت تطورات الأحداث التي يمر بها السودان والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأن السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين أكدت تأييدها ذلك.

وأعلنت دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني في المحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وأعربت عن الأمل في أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق داعية الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.

وبينت انه إسهاما من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

وذكرت انها إذ تعلن ذلك فإنها تسأل المولى سبحانه أن يمن على جمهورية السودان الشقيقة وشعبها العزيز بالأمن والاستقرار وتجاوز كافة الظروف والصعاب.