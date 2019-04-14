وفد إسرائيلي يلغي زيارة إلى البحرين لدواعي أمنية

قام وفد إسرائيلي من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الذين يخططون للمشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين بإلغاء زيارته للمخاوف الأمنية ، على حد قول بيان صادر عن المنظمين. يوم الأحد.

كانت المجموعة تخطط لحضور مؤتمر نظمته الشبكة العالمية لريادة الأعمال من 15 أبريل.

وقال رئيس المنظمة جوناثان أورتمانز في بيان أرسل إلى رويترز: “في الوقت الذي نصحنا فيه الوفد الإسرائيلي بالترحيب بهم ، فقد قرروا هذا الصباح عدم الحضور بسبب المخاوف الأمنية والرغبة في عدم التسبب في تعطيل الدول الـ 180 الأخرى المشاركة”.

جاء الإلغاء بعد أن أصدر برلمان المملكة بيانًا يرفض الزيارة ، وبعض الاحتجاجات ضدها في شوارع العاصمة المنامة.