وفيات الأحد 14 أبريل 2019

نجاة عبدالله محمد أرملة خالد معتوق العسلاوي 75 عاما، شيعت، الرجال: أشبيلية، ق2، ش218، م36، النساء: العدان، ق8، ش15، م26، ت: 99686362، 99646363، 92200490، 99982002

شرعة صياح هليل أرملة عايش فلاح المطيري 79 عاما، شيعت، العارضية، ق10، ش1، م11، ت: 60000900، 69393959

معصومة محمود إبراهيم قمبر 22 عاما، شيعت، الرجال: مسجد الإمام المهدي، الرقعي، النساء: الرابية، ق1، ش34، م9، ت: 97998609، 51131210

خالد سالم جاسم الخضاري 57 عاما، شيع، الرجال: الرحاب، ق1، ش26، م19، النساء: الشهداء، ق4، ش418، م19، ت: 55222761