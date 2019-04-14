سوني تكشف عن أول شاشة عملاقة بدقة 16 كيه

أعلنت شركة سوني في اليابان اليوم عن أول شاشة Crystal LED عملاقة بدقة 16K والتي تتميز بحجم 19.2 في 5.4 متر، وتأتي بميزة عرض تفاصيل أكثر دقة.

تطورت تقنية الشاشات بشكل سريع من دقة عرض 4K إلى 8k إلا أن سوني تنتقل إلى مستوى جديد مع شاشة كشف عنها اليوم في اليابان، والتي تتميز بدقة 16k وتتميز بتقنية Crystal LED.

وتأتي شاشة 16k الجديدة من سوني بدقة عرض تحاكي 64 مرة في البيكسل من الشاشات المميزة بدقة عرض 1080 بيكسل أو FULL HD، أو 16 مرة من الشاشات المميزة بدقة عرض 4K، لذا فإن شاشة سوني لها القدرة على عرض أدق تفاصيل في المشهد بأعلى وضوح.

وتأتي شاشة 16K من سوني بحجم 63 في 17 قدم، حيث تمتد في مساحة طابقين في مركز أبحاث Yokohama في اليابان وهو أحد مراكز الأبحاث التي أنشأت مؤخراً في اليابان.

أيضاً تأتي الشاشة بتقنية Crystal LED الجديدة من سوني والتي تعمل العملاق الكوري سامسونج أيضاً على إختبارها في الأجهزة مؤخراً، حيث تأتي شاشة سوني 16K دون إضاءة خلفية، إلا أنها تقدم سطوع أعلى من شاشات OLED، مع لون أسود غامر أيضاً.

يذكر أن تكلفة تصنيع هذه الشاشة مرتفع جداً، لذا لا يوجد أي خطط لسوني في الوقت الراهن لإنتاج هذه الفئة من الشاشات في نطاق واسع، حيث مازالت أجهزة وشاشات 8K في مراحلها الأولى في الأسواق حتى الآن وفقاً لتصريحات سوني.